Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья российского премьера

В четверг глава правительства сообщил президенту Владимиру Путину, что у него выявили коронавирус.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин находится под наблюдением врачей, чувствует себя нормально, рассказал пресс-секретарь главы Кабмина Борис Беляков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону", — сказал Беляков.

Напомним, в четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус. Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Путин пожелал ему скорейшего выздоровления.

Исполнение обязанностей главы Кабмина на период болезни Михаила Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Правительство работает в штатном режиме.