Узбекистан и Туркменистан усилят координацию в борьбе с пандемией

Главы государств поручили соответствующим министерствам и ведомствам наладить более тесное взаимодействие.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в среду провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Главы государств обсудили эпидемиологическую ситуацию и поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. Напомним, по сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания COVID-19 в стране не зафиксированы. Как заявила РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане Паулина Карвовска, страна приняла очень серьезные меры по санитарной защите своей территории и ответственно подходит к этой проблеме.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в ходе беседы также договорились продолжить совместную работу для продвижения приоритетных проектов сотрудничества, в том числе в рамках деятельности межправительственной комиссии.

Кроме того, лидеры двух стран затронули вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на Сардобинском водохранилище в Узбекистане.

Накануне Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Особое внимание главы государств уделили обеспечению контроля за развитием эпидемиологической ситуации и принятию эффективных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Даны поручения правительствам двух стран усилить координацию и продолжить тесное взаимодействие в борьбе с заболеванием.