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Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200507/14075666/Putin-i-Mirziev-obsudili-situatsiyu-vokrug-pandemii-koronavirusa.html

Главы РФ и РУз в четверг провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе узбекской стороны.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась по инициативе узбекской стороны.

"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении", — говорится в публикации.

Отмечается, что главы государств также затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, Россия направила в Узбекистан тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Также по видеосвязи проводятся постоянные консультации специалистов-эпидемиологов из РФ.

Узбекистан отправил в Россию четыре партии гуманитарной помощи — марлю и медицинские маски.

Теги:
внешняя политика, политика, коронавирус, пандемия, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин



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