Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Главы РФ и РУз в четверг провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе узбекской стороны.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась по инициативе узбекской стороны.

"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении", — говорится в публикации.

Отмечается, что главы государств также затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, Россия направила в Узбекистан тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Также по видеосвязи проводятся постоянные консультации специалистов-эпидемиологов из РФ.

Узбекистан отправил в Россию четыре партии гуманитарной помощи — марлю и медицинские маски.