В Россию прибыла четвертая партия гуманитарной помощи из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Москву прибыла четвертая партия гуманитарной помощи из Узбекистана, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково, в котором приземлился самолет.
В российскую столицу доставлены пять миллионов медицинских масок и марля.
Средства защиты будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией коронавируса.
- Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощиПресс-служба аэропорта Внуково
- Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощиПресс-служба аэропорта Внуково
- Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощиПресс-служба аэропорта Внуково
Напомним, третья партия гуманитарной помощи из Узбекистана прибыла в Москву 23 апреля. Два предыдущих лайнера с медицинскими масками на борту прилетели в российскую столицу 18 и 20 апреля.
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По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10 286 пациентов, скончались — 972.