В Россию прибыла четвертая партия гуманитарной помощи из Узбекистана

Предыдущие партии гуманитарной помощи из республики прибыли в столицу Российской Федерации 18, 20 и 23 апреля.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Москву прибыла четвертая партия гуманитарной помощи из Узбекистана, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково, в котором приземлился самолет.

В российскую столицу доставлены пять миллионов медицинских масок и марля.

Пресс-служба аэропорта Внуково Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи

Средства защиты будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи Пресс-служба аэропорта Внуково

Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи Пресс-служба аэропорта Внуково

Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи Пресс-служба аэропорта Внуково 1 / 3 Пресс-служба аэропорта Внуково Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи

Напомним, третья партия гуманитарной помощи из Узбекистана прибыла в Москву 23 апреля. Два предыдущих лайнера с медицинскими масками на борту прилетели в российскую столицу 18 и 20 апреля.

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По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10 286 пациентов, скончались — 972.