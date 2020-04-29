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Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи

В Россию прибыла четвертая партия гуманитарной помощи из Узбекистана

Пресс-служба аэропорта Внуково
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14023562/V-Rossiyu-pribyla-chetvertaya-partiya-gumanitarnoy-pomoschi-iz-Uzbekistana.html

Предыдущие партии гуманитарной помощи из республики прибыли в столицу Российской Федерации 18, 20 и 23 апреля.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Москву прибыла четвертая партия гуманитарной помощи из Узбекистана, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково, в котором приземлился самолет.

В российскую столицу доставлены пять миллионов медицинских масок и марля.

Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи
Пресс-служба аэропорта Внуково
Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи

Средства защиты будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

  • Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи
    Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи
    Пресс-служба аэропорта Внуково
  • Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи
    Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи
    Пресс-служба аэропорта Внуково
  • Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи
    Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи
    Пресс-служба аэропорта Внуково
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Пресс-служба аэропорта Внуково
Узбекистан отправил в Россию четвертую партию гуманитарной помощи

Напомним, третья партия гуманитарной помощи из Узбекистана прибыла в Москву 23 апреля. Два предыдущих лайнера с медицинскими масками на борту прилетели в российскую столицу 18 и 20 апреля.

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По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10 286 пациентов, скончались — 972.

Теги:
коронавирус, пандемия, помощь, гуманитарная помощь, Россия, Узбекистан



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