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Ашраф Гани и Абдулла Абдулла

Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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29020
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200518/14152493/Gani-i-Abdulla-podpisali-soglashenie-o-razdele-vlasti-v-Afganistane.html

Решение уже поприветствовали госсекретарь США Майк Помпео, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также представитель по внешней политике и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла 17 мая подписали политическое соглашение о разделе власти. Об этом сообщил представитель главы государства Седик Седикки.

По его словам, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в Кабинет министров.

Андрей Серенко
Facebook / Андрей Серенко
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Политическое соглашение относительно руководства в Афганистане уже поприветствовал Тегеран, пишет РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что страна готова "оказать содействие межафганскому политическому диалогу и помочь в продолжении процесса единения афганских групп и группировок, что касается и "Талибана"*.

Также решение Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы поприветствовали госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

Представитель по внешней политике и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что подписание соглашения — это важный шаг.

"Афганистан будет сильнее, если будет един, нежели если будет разобщен, — написал он в Twitter. — Сейчас необходимо заняться преодолением кризиса COVID-19, насущными нуждами афганского народа и подготовкой мирных переговоров".

Напомним, переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Премьер-министр Абдулла Абдулла не признал своего поражения на выборах и в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.

В начале мая Абдулла Абдулла заявил, что он и Ашраф Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов", и сообщил о работе над деталями примирительного соглашения.

* "Талибан" — запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
Абдулла Абдулла, Мохаммад Ашраф Гани, Ашраф Гани Ахмадзай, политика, Афганистан



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