Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане

Решение уже поприветствовали госсекретарь США Майк Помпео, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также представитель по внешней политике и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла 17 мая подписали политическое соглашение о разделе власти. Об этом сообщил представитель главы государства Седик Седикки.

По его словам, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в Кабинет министров.

Политическое соглашение относительно руководства в Афганистане уже поприветствовал Тегеран, пишет РИА Новости . Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что страна готова "оказать содействие межафганскому политическому диалогу и помочь в продолжении процесса единения афганских групп и группировок, что касается и "Талибана"*.

Также решение Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы поприветствовали госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представитель по внешней политике и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что подписание соглашения — это важный шаг.

"Афганистан будет сильнее, если будет един, нежели если будет разобщен, — написал он в Twitter. — Сейчас необходимо заняться преодолением кризиса COVID-19, насущными нуждами афганского народа и подготовкой мирных переговоров".

Напомним, переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Премьер-министр Абдулла Абдулла не признал своего поражения на выборах и в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.

В начале мая Абдулла Абдулла заявил, что он и Ашраф Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов", и сообщил о работе над деталями примирительного соглашения.

* "Талибан" — запрещенная в России террористическая организация.