Что ждут узбкистанцы от ЕАЭС и ВТО — итоги опроса

В нем приняли участие государственные служащие, ученые-исследователи, преподаватели и студенты, представители частного сектора.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Опрос по оценке влияния возможного вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Всемирную торговую организацию (ВТО) был проведен Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

В нем приняли участие более 1 300 человек со всех регионов Узбекистана, из них по гендерной принадлежности: мужчины - 1 037 (79%), женщины - 271 (21%); по социальной группе: студенты (37%), представители частного сектора (27%), государственные служащие (19%), преподаватели (12%), ученые/исследователи (4%), иные профессии – 13 (1%).

ЕАЭС

Результаты проведенного опроса показывают: 74% поддерживают вступление Узбекистана в ЕАЭС; 16% высказалось против; нейтральную позицию заняли 4% респондентов; 6% – затруднились ответить.

В процессе исследования было установлено, что вступление в ЕАЭС больше всего поддерживают Сурхандарьинская, Джизакская и Хорезмская области (более 90%). Женщин, поддерживающих вступление, больше, чем мужчин (82% против 73%). В большинстве своем возможное присоединении к ЕАЭС поддерживает молодежь – менее 20 лет и те, кому свыше 40 лет (80%).

Противниками вступления в интеграционное объединение выступили Андижанская область (32%), Ташкент (26%) и Ферганская область (21%).

Не поддержали вступление Узбекистана в ЕАЭС, по наиболее высоким показателям доли, граждане в возрасте 30-39 лет (23%). В ходе анализа выяснилось, что среди лиц, поддерживающих вступление, больше всего оказалось преподавателей, студентов и представителей частного сектора (76%), в меньшинстве остались ученые-исследователи и работники государственного сектора (66%).

Необходимо отметить, что 45% респондентов считают, что основным риском при вступлении может оказаться импорт из третьих стран, не входящих в ЕАЭС, который могут заменить продукцией из стран союза. К тому же, 42% опрошенных опасаются сокращения отечественного производства и рабочих мест из-за усиления внешней конкуренции.

Наименьший показатель опасения среди граждан был зафиксирован в пункте сокращения доходов государственного бюджета, он составил всего 13% опрошенных.

Приоритетным преимуществом вступления в Евразийский экономический союз население считает значительное снижение цен на товары и услуги, а также повышение качества продукции по причине улучшения конкурентной среды (51%).

Вторым преимуществом вступления граждане Узбекистана считают расширение экспортного рынка отечественной продукции, который имеет потенциальную возможность, создаст новые рабочие места (24%).

Остальные респонденты уверены, что вступление позволит улучшить условия для трудовых мигрантов (15%), из них 10% ответили, что межгосударственный поток рабочей силы станет более свободным в результате формирования общего рынка труда.

Этапы обсуждения вопроса о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС

В июне 2019-го президент Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы.

В январе 2020 года глава государства констатировал, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте. Кабинету министров было поручено провести исследование и дать на рассмотрение Олий Мажлису свое заключение.

В начале марта Кабинет министров принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Для оценки участия страны в ЕАЭС были привлечены аналитики России и Запада.

В конце апреля Законодательная палата парламента одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.

Одиннадцатого мая в Сенате Олий Мажлиса состоялось четвертое пленарное заседание верхней палаты парламента, в ходе которого был рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Для справки: ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участниками союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

ВТО

Поддерживают вступление Узбекистана в ВТО 78% опрошенных. В то же время 8% против вступления и 8% остались нейтральными, а затруднились ответить 7% респондентов.

Среди регионов вступление в ВТО больше всего поддерживают в Навоийской, Сурхандарьинской областях и в Республике Каракалпакстан (84-91%). Противников вхождения Узбекистана в ВТО выше всего в Ташкенте (13%), Ташкентской (18%) и Андижанской областях (12%).

Результаты опроса выявили, что доля граждан, поддерживающих вступление в ВТО одинаковая среди женщин и мужчин (78%). Наряду с этим число мужчин, не поддерживающих вступление, превалирует (9% против 5%).

В большинстве вступление поддерживает молодежь до 20 лет (86%). Противников вступления Узбекистана в ВТО оказалось больше среди граждан более 40 лет (68%).

Среди социальных групп населения за вступление в ВТО больше всего проголосовали преподаватели и студенты (84%), в меньшинстве остались представители частного сектора (70%).

Наибольшую опасность членства во Всемирной торговой организации у граждан вызывает контроль над основными отраслями экономики, который в перспективе может перейти к иностранным предпринимателям (44%).

Видят риски в увеличении импорта товаров и услуг 42% опрошенных, они считают, что это может снизить активность национальных предприятий. В том числе 14% респондентов опасаются сокращения государственных доходов.

Главным преимуществом вступления в ВТО названо улучшение конкурентной среды, что приведет к снижению цен на товары и услуги и повышению их качества (34%).

Вторым положительным достоинством вступления Узбекистана в ВТО считается улучшение торговых отношений с развитыми странами, увеличение импорта высоких технологий в национальную экономику (23%).

Под третьим важным аспектом вступления подразумевается увеличение национального производства и рабочих мест по причине роста потока иностранных инвестиций и количества иностранных предприятий (16%).

Такое же число респондентов заявило, что расширение экспортного рынка увеличит национальное производство и создаст новые рабочие места.

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Меньше всего граждан считает, что вступление в ВТО улучшит международный имидж Узбекистана (11%).

Важно отметить, в январе 2020 года президент Узбекистана объяснил позицию страны по поводу интеграционных проектов, включая ЕАЭС, ВТО и другие союзы.

Напомним, в феврале Узбекистан направил в Секретариат ВТО необходимый пакет документов и ответы на вопросы комиссии, необходимые для дальнейшего рассмотрения возможности интеграции страны с организацией.