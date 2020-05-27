Назначены новые заместители министра юстиции

В соответствии с постановлением главы республики, Музраф Икрамов назначен заместителем главы Минюста.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В соответствии с постановлением президента, должности заместителей министра получили Бахром Кучкаров и Музраф Икрамов, сообщили в пресс-службе Минюста.

Кучкаров с 2017 года по 5 марта 2020-го возглавлял Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.

А Икрамов до назначения с 2019 года руководил Управлением юстиции Кашкадарьинской области.

Оба назначенца юристы по образованию.

Напомним, неделю назад глава государства указом упразднил должность заместителя министра юстиции, которая числилась за директором Агентства по интеллектуальной собственности. Еще одно структурное изменение: исключается должность заместителя министра юстиции - ректора Ташкентского государственного юридического университета.

При этом президент поручил ввести отдельные должности заместителей министра юстиции Республики Узбекистан.