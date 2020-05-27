17:31 27 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Папка с документами

Назначены новые заместители министра юстиции

Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
75 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200527/14221140/Naznacheny-novye-zamestiteli-ministra-yustitsii.html

В соответствии с постановлением главы республики, Музраф Икрамов назначен заместителем главы Минюста.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В соответствии с постановлением президента, должности заместителей министра получили Бахром Кучкаров и Музраф Икрамов, сообщили в пресс-службе Минюста.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Президент назначил новых заместителей министра юстиции

Кучкаров с 2017 года по 5 марта 2020-го возглавлял Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.

А Икрамов до назначения с 2019 года руководил Управлением юстиции Кашкадарьинской области.

Оба назначенца юристы по образованию.

Напомним, неделю назад глава государства указом упразднил должность заместителя министра юстиции, которая числилась за директором Агентства по интеллектуальной собственности. Еще одно структурное изменение: исключается должность заместителя министра юстиции - ректора Ташкентского государственного юридического университета.

При этом президент поручил ввести отдельные должности заместителей министра юстиции Республики Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, юстиция, Министерство юстиции Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланзаре — фотолента
Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из Договора по открытому небу – Лавров
Никакой истерики: Лавров о том, как в России восприняли выход США из ДОН
Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться