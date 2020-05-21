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У министра юстиции появятся новые заместители - указ президента

Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200521/14183765/U-glavy-Minyusta-poyavyatsya-novye-zamestiteli---ukaz-prezidenta.html

Структурное изменение, предусмотренное Указом - упразднение должности заместителя министра юстиции за ректором Ташкентского государственного юридического университета. Глава вуза сохраняет свою должность.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент подписал указ, предусматривающий совершенствование деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Президент назначил новых заместителей министра юстиции

Документом внесены изменения в структуру центрального аппарата министерства юстиции республики. В частности, упразднена должность заместителя министра юстиции, которая числилась за директором Агентства по интеллектуальной собственности. Указом сохраняется должность директора Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

Еще одно структурное изменение - исключается должность заместителя министра юстиции - ректора Ташкентского государственного юридического университета. Сохраняется должность главы вуза.

Президент поручил ввести отдельные должности заместителей министра юстиции Республики Узбекистан.

Накануне стало известно о том, что сразу в двух вузах страны - в Нукусе и Ташкенте назначены ректоры. 

Постановлением правительства Орал Аминовна Атаниязова возглавила образовательный процесс в Медицинском институте Каракалпакстана, а ректором Ташкентского государственного института востоковедения назначена Гулчехра Шовкатовна Рихсиева.

Теги:
Узбекистан, президент Узбекистана, Указ, заместитель министра, Минюст Узбекистана



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