У министра юстиции появятся новые заместители - указ президента

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент подписал указ, предусматривающий совершенствование деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики.

Документом внесены изменения в структуру центрального аппарата министерства юстиции республики. В частности, упразднена должность заместителя министра юстиции, которая числилась за директором Агентства по интеллектуальной собственности. Указом сохраняется должность директора Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Еще одно структурное изменение - исключается должность заместителя министра юстиции - ректора Ташкентского государственного юридического университета. Сохраняется должность главы вуза.

Президент поручил ввести отдельные должности заместителей министра юстиции Республики Узбекистан.

Накануне стало известно о том, что сразу в двух вузах страны - в Нукусе и Ташкенте назначены ректоры.

Постановлением правительства Орал Аминовна Атаниязова возглавила образовательный процесс в Медицинском институте Каракалпакстана, а ректором Ташкентского государственного института востоковедения назначена Гулчехра Шовкатовна Рихсиева.