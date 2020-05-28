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Флаги стран-участниц СНГ

Совет глав правительств СНГ 29 мая обсудит борьбу с коронавирусом

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200528/14236000/Sovet-glav-pravitelstv-SNG-29-maya-obsudit-borbu-s-koronavirusom.html

По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Совет глав правительств (СГП) СНГ 29 мая в формате видеоконференции обсудит 15 вопросов, включая совместную борьбу с распространением коронавируса, сообщает МИД Узбекистана.

По данным ведомства, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, РФ и Таджикистан будут принимать участие во встрече на уровне премьеров, Армения, Кыргызстан и Туркмения – вице-премьеров. Во встрече также примет участие председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

В ходе переговоров участники обменяются мнениями по актуальным направлениям сотрудничества в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обсудят совместные усилия против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Ранее пресс-служба Кабмина РФ сообщала, что повестка дня заседания также включает в себя рассмотрение проекта стратегии экономического развития содружества на период до 2030 года. По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.




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