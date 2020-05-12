В рамках СМИД СНГ состоится неделя деловых инициатив стран Содружества

Рассмотрены и утверждены документы, нацеленные на развитие партнерства в сфере транспорта, образования, туризма, физкультуры и спорта. Они будут рассмотрены на предстоящих заседаниях глав правительств и глав государств - участников Содружества.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Пресс-служба МИД Узбекистана опубликовала на своем сайте текст выступления главы ведомства на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств.

В своей речи Абдулазиз Камилов подчеркнул, что развитие отношений со странами СНГ является одним из важных приоритетов внешней политики Узбекистана.

По инициативе Шавкат Мирзиёева Узбекистан впервые в своей истории принял на себя функции председательства в СНГ в 2020 году, обозначив его основным приоритетом последовательное расширение и повышение эффективности многостороннего сотрудничества.

В рамках председательства Узбекистан уделяет особое внимание разработке практически значимых для деятельности Содружества документов.

Министры иностранных дел стран СНГ проведут переговоры в онлайн-режиме >>

В этих целях, отметил Камилов, приняты Концепция председательства и План по ее реализации. Предусматривается около 70 различных мероприятий, 40 из которых планируется провести в Узбекистане.

Безусловно, самыми важными и значимыми событиями председательства будут заседания Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ, а также заседание Экономического совета СНГ и Неделя деловых инициатив стран Содружества.

С учетом сложной эпидимиологической обстановки в странах Содружества и во всем мире, сегодня по инициатве Узбекистана впервые в рамках деятельности СНГ в формате видеоконференции состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества.

"Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере. Мы с главами внешнеполитических ведомств всесторонне и плодотворно обсудили вопросы повестки дня и смогли достичь ожидаемых результатов," - подчеркнул глава МИД Узбекистана.

В частности, рассмотрены и утверждены документы, нацеленные на развитие партнерства в сфере транспорта, образования, туризма, физкультуры и спорта. Они будут рассмотрены на предстоящих заседаниях глав правительств и глав государств - участников Содружества.

Обсудили и вопросы сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств стран СНГ, утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций по актуальным вопросам международной повестки.

В рамках встречи прозвучали взаимные поздравления с 75-летием нашей общей Победы над фашизмом. Участники высказались о принимаемых мерах в своих странах по увековечиванию памяти сражавшихся на фронте, а также самоотверженно трудившихся в тылу в период Второй мировой войны.

В Узбекистане также придают особое значение этому знаменательному событию. В этом плане в республике принят Национальный план по проведению комплекса мероприятий. По инициативе Шавката Мирзиёева 9 мая в Ташкенте открылся масштабный по своему размаху и уникальный по идейно-патриотическому и духовному содержанию Парк Победы, построенный к 75-летию Великой Победы.

Главы МИД стран ШОС обсудят сотрудничество в условиях COVID-19 >>

В эти непростые дни, в общей повестке дня как никогда актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и реализации дополнительных резервов практического взаимодействия в рамках СНГ.

В этих целях нами также иницирована организация предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференцсвязи, проведение которого было запланировано на 29 мая в Ташкенте.

Уверен, что результаты сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел СНГ будут способствовать планомерному развитию сотрудничества в рамках Содружества, а также выполнению в полном объеме поставленных задач председательства Узбекистана.