Премьеры РФ и РУз обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Премьеры России Михаил Мишустин и Узбекистана Абдулла Арипов обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях по телефону, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, а также обменялись мнениями в связи с предстоящим 29 мая 2020 года заседанием Совета глав правительств СНГ (в режиме видеоконференции)", - говорится в информации.

Кроме того, премьер-министры затронули график двусторонних и многосторонних контактов.

Напомним, Совет глав правительств (СГП) СНГ состоится 29 мая в формате видеоконференции, где обсудят 15 вопросов, включая совместную борьбу с распространением коронавируса.

Совет глав правительств СНГ 29 мая обсудит борьбу с коронавирусом >>

По данным ведомства, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, РФ и Таджикистан будут принимать участие во встрече на уровне премьеров, Армения, Кыргызстан и Туркмения – вице-премьеров. Во встрече также примет участие председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.