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Премьеры РФ и РУз обсудили актуальные вопросы сотрудничества

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Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200529/14240724/Premery-RF-i-Uzbekistana-obsudili-aktualnye-voprosy-sotrudnichestva.html

Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Премьеры России Михаил Мишустин и Узбекистана Абдулла Арипов обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях по телефону, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, а также обменялись мнениями в связи с предстоящим 29 мая 2020 года заседанием Совета глав правительств СНГ (в режиме видеоконференции)", - говорится в информации.

Кроме того, премьер-министры затронули график двусторонних и многосторонних контактов.

Напомним, Совет глав правительств (СГП) СНГ состоится 29 мая в формате видеоконференции, где обсудят 15 вопросов, включая совместную борьбу с распространением коронавируса.

Совет глав правительств СНГ 29 мая обсудит борьбу с коронавирусом >>

По данным ведомства, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, РФ и Таджикистан будут принимать участие во встрече на уровне премьеров, Армения, Кыргызстан и Туркмения – вице-премьеров. Во встрече также примет участие председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Теги:
политика, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Абдулла Арипов, Михаил Мишустин



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