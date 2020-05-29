Назначен новый замглавы Министерства иностранных дел

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Президент назначил Фурката Сидикова заместителем министра иностранных дел Узбекистана, сообщила пресс-служба Минюста. Накануне глава государства подписал постановление о назначении.
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До этого с сентября 2015 года Сидиков возглавлял дипломатическую миссию в Пакистане.
Перед Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в этой стране стояла задача налаживания торговых отношений между государствами: для Пакистана - возможность вступления на рынки Центральной Азии, а для Узбекистана - доступ к портам Индийского океана.