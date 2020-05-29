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Мужчина закрывает портфель

Назначен новый замглавы Министерства иностранных дел

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200529/14250354/Naznachen-novyy-zamglavy-Ministerstva-inostrannykh-del.html

До нынешнего назначения Фуркат Сидиков работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Пакистане.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Президент назначил Фурката Сидикова заместителем министра иностранных дел Узбекистана, сообщила пресс-служба Минюста. Накануне глава государства подписал постановление о назначении.

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До этого с сентября 2015 года Сидиков возглавлял дипломатическую миссию в Пакистане.

Перед Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в этой стране стояла задача налаживания торговых отношений между государствами: для Пакистана -  возможность вступления на рынки Центральной Азии, а для Узбекистана - доступ к портам Индийского океана.

Теги:
Узбекистан, назначение, заместитель министра, МИД Узбекистана



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