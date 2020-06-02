Захарова резко ответила на заявления о "причастности" России к протестам в США

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с соблюдением прав человека в США на фоне убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и беспорядков, которые последовали за ним и не прекращаются уже несколько дней.
Она подчеркнула, что протесты в Америке — это их внутреннее дело, но каждую новую проблему Соединенные Штаты пытаются подать как "каким-то образом мотивированную Россией". Так официальный представитель МИД РФ отреагировала на высказывание экс-советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая заявила, что за насилием в ходе протестов в стране может стоять Россия. При этом Райс не привела никаких доказательств или конкретных фактов, отметив, что предположения базируются лишь на ее "собственном опыте".
Захарова считает, что это заявление Сьюзан Райс — не случайность, а часть информационной кампании, которая началась при бывшем президенте Бараке Обаме.
Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из офицеров наступил коленом ему на шею. На записи задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.