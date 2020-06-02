Захарова резко ответила на заявления о "причастности" России к протестам в США

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с соблюдением прав человека в США на фоне убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и беспорядков, которые последовали за ним и не прекращаются уже несколько дней.

"С конца мая — начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Все, на сегодняшний момент этого права у них больше нет. Я думаю, что они не случайно вышли не так давно из Совета по правам человека, возможно, предвидели", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Она подчеркнула, что протесты в Америке — это их внутреннее дело, но каждую новую проблему Соединенные Штаты пытаются подать как "каким-то образом мотивированную Россией". Так официальный представитель МИД РФ отреагировала на высказывание экс-советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая заявила, что за насилием в ходе протестов в стране может стоять Россия. При этом Райс не привела никаких доказательств или конкретных фактов, отметив, что предположения базируются лишь на ее "собственном опыте".

Захарова считает, что это заявление Сьюзан Райс — не случайность, а часть информационной кампании, которая началась при бывшем президенте Бараке Обаме.

"Ее (Райс. — Прим. ред.) выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства России в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток", — заключила Захарова.

Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из офицеров наступил коленом ему на шею. На записи задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.