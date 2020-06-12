Узбекистан и Кыргызстан решат все проблемы, для этого нужно время — Жээнбеков

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Наряду со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Кыргызстан заинтересован в развитии торговли и укреплении экономических связей с ближайшими соседями, в том числе с братским Узбекистаном, заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков во время визита в Араванский район Ошской области 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Есть хорошая поговорка: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Кыргызский и узбекский народы веками жили бок о бок, в гармонии и дружбе. Наши предки роднились, сохраняя единство двух народов. Две страны близки друг к другу не только географически, у нас одна история, одна религия, один язык и схожие традиции", — заявил Жээнбеков.
Он подчеркнул, что в последние годы Кыргызстан и Узбекистан активно развивают не только торгово-экономические, но и культурно-гуманитарные отношения.
Напомним, 31 мая на узбекско-кыргызской границе произошел локальный конфликт между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана, в результате которого пострадали 187 узбекистанцев и 25 кыргызстанцев.
Приграничный конфликт также обсудили по телефону президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков. Главы государств подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации.