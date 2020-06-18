Назначен посол Узбекистана в Индии

Им стал Дилшод Ахатов, ранее занимавший должности заместителя министра иностранных дел, Чрезвычайного и Полномочного Посла РУз в Германии.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Послом Узбекистана в Индии стал Дилшод Ахатов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

"Восемнадцатого июня из Ташкента в Дели отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Индия Дилшод Ахатов", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Ранее он занимал должности заместителя министра иностранных дел, Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Германии.

© Международный пресс-клуб. Дилшод Ахатов

На прошлой неделе был назначен новый посол Узбекистана в Украине, им стал Алишер Курманов. До этого он с 2017 года работал председателем комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.