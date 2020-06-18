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Центральная часть города Дели

Назначен посол Узбекистана в Индии

© Sputnik / Виталий Савельев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200618/14362631/Naznachen-posol-Uzbekistana-v-Indii.html

Им стал Дилшод Ахатов, ранее занимавший должности заместителя министра иностранных дел, Чрезвычайного и Полномочного Посла РУз в Германии.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Послом Узбекистана в Индии стал Дилшод Ахатов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

"Восемнадцатого июня из Ташкента в Дели отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Индия Дилшод Ахатов", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Ранее он занимал должности заместителя министра иностранных дел, Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Германии.

Дилшод Ахатов
© Международный пресс-клуб.
Дилшод Ахатов

На прошлой неделе был назначен новый посол Узбекистана в Украине, им стал Алишер Курманов. До этого он с 2017 года работал председателем комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

Теги:
внешняя политика, политика, Посол, Узбекистан, Индия



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