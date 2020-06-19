Узбекистан ратифицировал протокол о проведении военных учений в странах ШОС

Реализация данного документа позволит государствам, изъявившим желание стать членами ШОС, присоединиться к соглашению о проведении совместных военных учений и полноценно участвовать в их проведении.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании ратифицировал протокол о внесении дополнений в соглашение между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о проведении совместных военных учений, сообщили РИА Новости в информационной службе верхней палаты.

Протокол был подписан главами оборонных ведомств стран ШОС в Бишкеке 29 марта 2019 года.

"На пятом пленарном заседании одобрен закон Республики Узбекистан "О ратификации протокола о внесении дополнений в соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений", - сказал представитель Сената. Закон направлен на подпись президенту страны.

Реализация данного документа позволит государствам, изъявившим желание стать членами ШОС, присоединиться к соглашению о проведении совместных военных учений и полноценно участвовать в их проведении.

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ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в столице Казахстана 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.