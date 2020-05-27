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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась
Sputnik / Виктор Толочко

Зась: СНГ и ШОС понимают пользу от сотрудничества с ОДКБ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200527/14219889/Zas-SNG-i-ShOS-ponimayut-polzu-ot-sotrudnichestva-s-ODKB.html

Организация Договора о коллективной безопасности будет развивать двустороннее и трехстороннее взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества и Содружеством Независимых Государств, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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Происходит нарастание угроз безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в нескольких измерениях, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации в формате видеоконференции. По его словам, это "не какое-то искусственное сгущение красок или обострение оценок" — "таковы реалии", и это тоже должно учитываться.

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В этой ситуации членам ОДКБ необходимо укреплять взаимодействие с другими странами, международными организациями в целях обеспечения безопасности — такое мнение, как отметил Зась, высказал глава МИД России Сергей Лавров.

Генсек ОДКБ напомнил, что за последние годы проделано немало работы и организовано практическое взаимодействие ОДКБ с СНГ в военной сфере и по антитеррору — с СНГ и ШОС, пишет Sputnik Беларусь.

"Начали с прошлого года закладывать основу для такого трехстороннего формата взаимодействия. Надо идти дальше, надо развивать как двустороннее, так и трехстороннее взаимодействие, — сказал Станислав Зась. — И мы рады, что высшие должностные лица и СНГ, и ШОС вместе с нами понимают выгодность такого сотрудничества для всех наших организаций. Это непременное условие для дальнейшего движения вперед".

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.

Теги:
безопасность, политика, СНГ, ШОС, ОДКБ



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