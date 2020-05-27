Зась: СНГ и ШОС понимают пользу от сотрудничества с ОДКБ

Происходит нарастание угроз безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в нескольких измерениях, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации в формате видеоконференции. По его словам, это "не какое-то искусственное сгущение красок или обострение оценок" — "таковы реалии", и это тоже должно учитываться.
Генсек ОДКБ напомнил, что за последние годы проделано немало работы и организовано практическое взаимодействие ОДКБ с СНГ в военной сфере и по антитеррору — с СНГ и ШОС, пишет Sputnik Беларусь.
"Начали с прошлого года закладывать основу для такого трехстороннего формата взаимодействия. Надо идти дальше, надо развивать как двустороннее, так и трехстороннее взаимодействие, — сказал Станислав Зась. — И мы рады, что высшие должностные лица и СНГ, и ШОС вместе с нами понимают выгодность такого сотрудничества для всех наших организаций. Это непременное условие для дальнейшего движения вперед".
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