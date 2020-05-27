Зась: СНГ и ШОС понимают пользу от сотрудничества с ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности будет развивать двустороннее и трехстороннее взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества и Содружеством Независимых Государств, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Радио Зась: угрозы странам ОДКБ — реальность, а не "сгущение красок"

Происходит нарастание угроз безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в нескольких измерениях, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации в формате видеоконференции. По его словам, это "не какое-то искусственное сгущение красок или обострение оценок" — "таковы реалии", и это тоже должно учитываться.

В этой ситуации членам ОДКБ необходимо укреплять взаимодействие с другими странами, международными организациями в целях обеспечения безопасности — такое мнение, как отметил Зась, высказал глава МИД России Сергей Лавров.

Генсек ОДКБ напомнил, что за последние годы проделано немало работы и организовано практическое взаимодействие ОДКБ с СНГ в военной сфере и по антитеррору — с СНГ и ШОС, пишет Sputnik Беларусь.

"Начали с прошлого года закладывать основу для такого трехстороннего формата взаимодействия. Надо идти дальше, надо развивать как двустороннее, так и трехстороннее взаимодействие, — сказал Станислав Зась. — И мы рады, что высшие должностные лица и СНГ, и ШОС вместе с нами понимают выгодность такого сотрудничества для всех наших организаций. Это непременное условие для дальнейшего движения вперед".

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