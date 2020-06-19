Россия и Беларусь договорились о взаимном признании виз

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых гражданам третьих стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ подписали главы внешнеполитических ведомств РФ и РБ Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе визита российского министра в Минск.
Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в РБ.
В МВД республики сравнили это с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил. Подписание соглашения ожидалось в конце 2018 года в рамках заседания Союзного совета министров в Бресте, однако этого не произошло.