Мирзиёев и Назарбаев поговорили по телефону: что они обсудили

На прошлой неделе стало известно, что у Елбасы обнаружен коронавирус. Политик самоизолировался и продолжает работать дистанционно.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 июня поговорили по телефону.

В минувший четверг стало известно, что у Назарбаева обнаружен коронавирус. Мирзиёев написал ему письмо, в котором отметил, что воспринял эту новость "с большой тревогой и беспокойством". Также он выразил уверенность в том, что Елбасы скоро победит вирус и пойдет на поправку.

Сегодня в начале разговора президент Узбекистана пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления и энергии, рассказали в пресс-службе.

Политические деятели обсудили совместные меры, которые принимаются правительствами РУз и РК для недопущения распространения COVID-19, а также минимизации негативного воздействия последствий пандемии на экономики Узбекистана и Казахстана.

Мирзиёев и Назарбаев также отметили, что сотрудничество между странам, основанное на принципах многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, динамично развивается.

"Реализуются совместные проекты в приоритетных направлениях взаимовыгодного сотрудничества. Согласована "дорожная карта" по углублению промкооперации, предусматривающая реализацию более десятка новых проектов", — говорится в публикации.

Кроме того, Мирзиёев и Назарбаев обменялись мнениями по графику предстоящих встреч и мероприятий.