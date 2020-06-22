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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу

Мирзиёев и Назарбаев поговорили по телефону: что они обсудили

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200622/14389637/Mirziev-i-Nazarbaev-pogovorili-po-telefonu-chto-oni-obsudili.html

На прошлой неделе стало известно, что у Елбасы обнаружен коронавирус. Политик самоизолировался и продолжает работать дистанционно.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 июня поговорили по телефону.

В минувший четверг стало известно, что у Назарбаева обнаружен коронавирус. Мирзиёев написал ему письмо, в котором отметил, что воспринял эту новость "с большой тревогой и беспокойством". Также он выразил уверенность в том, что Елбасы скоро победит вирус и пойдет на поправку.

Сегодня в начале разговора президент Узбекистана пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления и энергии, рассказали в пресс-службе.

Политические деятели обсудили совместные меры, которые принимаются правительствами РУз и РК для недопущения распространения COVID-19, а также минимизации негативного воздействия последствий пандемии на экономики Узбекистана и Казахстана.

Флаги Узбекистана и Казахстана
Торгово-промышленная палата Узбекистана
Мирзиёев выразил уверенность в скором выздоровлении Назарбаева
Мирзиёев и Назарбаев также отметили, что сотрудничество между странам, основанное на принципах многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, динамично развивается.

"Реализуются совместные проекты в приоритетных направлениях взаимовыгодного сотрудничества. Согласована "дорожная карта" по углублению промкооперации, предусматривающая реализацию более десятка новых проектов", — говорится в публикации.

Кроме того, Мирзиёев и Назарбаев обменялись мнениями по графику предстоящих встреч и мероприятий.

Теги:
пандемия, коронавирус, внешняя политика, политика, Узбекистан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев



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