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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Красной площади во время парада

Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве — фото

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (8)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200624/14404936/Shavkat-Mirziev-prinyal-uchastie-v-parade-Pobedy-v-Moskve--foto.html

Торжественное мероприятие состоялось на Красной площади 24 июня. На нем присутствовали десять иностранных лидеров.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

"В нынешней сложной ситуации, связанной с пандемией, участие главы нашего государства в таком событии является воплощением героизма, присущего нашим предкам, — отметили в пресс-службе Мирзиёева. — Президент нашей страны вновь отдал дань уважения общепризнанному колоссальному вкладу народа Узбекистана в славную Победу".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Красной площади во время парада
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Красной площади во время парада

Как и глава независимого Узбекистана, военнослужащие страны тоже приняли участие в параде впервые. 

Военнослужащие ВС Узбекистана во время парада на Красной площади
Пресс-служба президента Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана во время парада на Красной площади

"На международном уровне чествован подвиг нашего отважного народа, который пережил горе и страдания, понес невосполнимые потери на фронте и в тылу", — говорится в публикации.

Всего в церемонии на Красной площади приняли участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров из 13 государств. Над российской столицей в парадном строю пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов.

© Sputnik / Алексей Никольский
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После парада лидеры государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как отметили в пресс-службе Мирзиёева, несмотря на то, что боевые действия проходили далеко за пределами Узбекистана, тяготы и страдания затронули каждую его семью.

На войну были мобилизованы около 1 миллиона 951 тысячи человек, свыше 200 тысяч солдат и офицеров удостоены боевых наград.

В Узбекистан были эвакуированы 1,5 миллиона человек, в том числе более 250 тысяч детей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Россию возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Россию возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве
Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (8)
Теги:
Москва, Красная площадь, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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