Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве — фото

Торжественное мероприятие состоялось на Красной площади 24 июня. На нем присутствовали десять иностранных лидеров.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

"В нынешней сложной ситуации, связанной с пандемией, участие главы нашего государства в таком событии является воплощением героизма, присущего нашим предкам, — отметили в пресс-службе Мирзиёева. — Президент нашей страны вновь отдал дань уважения общепризнанному колоссальному вкладу народа Узбекистана в славную Победу".

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Красной площади во время парада

Как и глава независимого Узбекистана, военнослужащие страны тоже приняли участие в параде впервые.

Пресс-служба президента Узбекистана Военнослужащие ВС Узбекистана во время парада на Красной площади

"На международном уровне чествован подвиг нашего отважного народа, который пережил горе и страдания, понес невосполнимые потери на фронте и в тылу", — говорится в публикации.

Всего в церемонии на Красной площади приняли участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров из 13 государств. Над российской столицей в парадном строю пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов.

После парада лидеры государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как отметили в пресс-службе Мирзиёева, несмотря на то, что боевые действия проходили далеко за пределами Узбекистана, тяготы и страдания затронули каждую его семью.

На войну были мобилизованы около 1 миллиона 951 тысячи человек, свыше 200 тысяч солдат и офицеров удостоены боевых наград.

В Узбекистан были эвакуированы 1,5 миллиона человек, в том числе более 250 тысяч детей.