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Военнослужащие ВС Узбекистана во время парада на Красной площади

Военные Узбекистана прошли по Красной площади — видео

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (8)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200624/14402429/Voennye-Uzbekistana-proshli-po-Krasnoy-ploschadi--video.html

В центре российской столицы в эти минуты проходит военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Военные из Узбекистана, Армении, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Индии, Китая, Сербии, Туркменистана, Казахстана и других стран приняли участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве.

Парадный расчет Вооруженных сил РУз прошел под командованием первого заместителя командующего Ташкентским военным округом Шокира Хаирова.

Напомним, на параде в Москве также присутствует узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, он прилетел в Россию накануне по приглашению президента Владимира Путина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Фотохост-агентство
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (8)
Теги:
Москва, Россия, Узбекистан, Великая Отечественная война, Парад Победы



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