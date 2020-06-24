Военные Узбекистана прошли по Красной площади — видео

В центре российской столицы в эти минуты проходит военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Военные из Узбекистана, Армении, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Индии, Китая, Сербии, Туркменистана, Казахстана и других стран приняли участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве.

Парадный расчет Вооруженных сил РУз прошел под командованием первого заместителя командующего Ташкентским военным округом Шокира Хаирова.

Напомним, на параде в Москве также присутствует узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, он прилетел в Россию накануне по приглашению президента Владимира Путина.

Фотохост-агентство Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.