Военные Узбекистана прошли по Красной площади — видео

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Военные из Узбекистана, Армении, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, Индии, Китая, Сербии, Туркменистана, Казахстана и других стран приняли участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве.
Парадный расчет Вооруженных сил РУз прошел под командованием первого заместителя командующего Ташкентским военным округом Шокира Хаирова.
Напомним, на параде в Москве также присутствует узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, он прилетел в Россию накануне по приглашению президента Владимира Путина.
В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.