Большинство россиян поддержали изменение Конституции

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально мероприятие было назначено на 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала все протоколы: за поправки к Конституции РФ выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27. Об этом сообщает РИА Новости.

Явка составила 67,97 процента.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, голосование в течение всего времени в РФ (с 25 июня по 1 июля) прошло в спокойной и безопасной обстановке.

"И все дни голосования, и прошедшая ночь подписания итогов прошли в спокойной, безопасной для всех участников этого процесса обстановке. И то, что никому не удалось нарушить многодневный ход голосования, повторюсь, — огромная заслуга <...> сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, иных охранных организаций, которые честно и добросовестно исполняли свою работу, обеспечили в течение семи ночей полную сохранность бюллетеней", — сказала Памфилова на брифинге.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.