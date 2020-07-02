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Большинство россиян поддержали изменение Конституции

© Sputnik / Павел Лисицын
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200702/14460583/Bolshinstvo-rossiyan-podderzhali-izmenenie-Konstitutsii.html

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально мероприятие было назначено на 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала все протоколы: за поправки к Конституции РФ выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27. Об этом сообщает РИА Новости.

Явка составила 67,97 процента. 

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, голосование в течение всего времени в РФ (с 25 июня по 1 июля) прошло в спокойной и безопасной обстановке.

Sputnik
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
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"И все дни голосования, и прошедшая ночь подписания итогов прошли в спокойной, безопасной для всех участников этого процесса обстановке. И то, что никому не удалось нарушить многодневный ход голосования, повторюсь, — огромная заслуга <...> сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, иных охранных организаций, которые честно и добросовестно исполняли свою работу, обеспечили в течение семи ночей полную сохранность бюллетеней", — сказала Памфилова на брифинге.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

Теги:
голосование, политика, Конституция РФ, Россия



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