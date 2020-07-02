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1 июля 2020. Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке №2151 в здании Российской академии наук (РАН).

Мирзиёев поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200702/14460731/Mirziev-pozdravil-Putina-s-uspeshnym-provedeniem-golosovaniya-po-popravkam.html

Отметим, что, согласно данным ЦИК, результаты голосования следующие: за поправки к Конституции РФ выступили 77,92% проголосовавших, против — 21,27%.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте в пользу поправок высказались 82,8% проголосовавших россиян

В ходе беседы узбекский лидер поздравил своего коллегу с успешным проведением важнейшего события последней недели — общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Кроме того, обе стороны выразили глубокое удовлетворение плодотворными итогами недавней двусторонней встречи, которая прошла в Кремле в рамках участия узбекской делегации во главе с Мирзиёевым в параде в честь 75-летия Победы.

Президенты Узбекистана и России также затронули такие актуальные темы, как совместная борьба с пандемией COVID-19 и укрепление торгово-экономических связей между странами.

Главы государств не обошли стороной и вопросы международной политики. В частности, Мирзиёев и Путин обсудили подготовку и проведение саммитов СНГ и ШОС.

Как отмечает пресс-служба узбекского лидера, беседа прошла в открытой и дружественной атмосфере, как и всегда. 

Теги:
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, телефонный разговор



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