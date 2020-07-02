Мирзиёев поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Отметим, что, согласно данным ЦИК, результаты голосования следующие: за поправки к Конституции РФ выступили 77,92% проголосовавших, против — 21,27%.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

В ходе беседы узбекский лидер поздравил своего коллегу с успешным проведением важнейшего события последней недели — общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Кроме того, обе стороны выразили глубокое удовлетворение плодотворными итогами недавней двусторонней встречи, которая прошла в Кремле в рамках участия узбекской делегации во главе с Мирзиёевым в параде в честь 75-летия Победы.

Президенты Узбекистана и России также затронули такие актуальные темы, как совместная борьба с пандемией COVID-19 и укрепление торгово-экономических связей между странами.

Главы государств не обошли стороной и вопросы международной политики. В частности, Мирзиёев и Путин обсудили подготовку и проведение саммитов СНГ и ШОС.

Как отмечает пресс-служба узбекского лидера, беседа прошла в открытой и дружественной атмосфере, как и всегда.