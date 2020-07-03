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Путин подписал указ о поправках к Конституции

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200703/14470006/Putin-podpisal-ukaz-o-popravkakh-k-Konstitutsii.html

Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. За их принятие выступили почти 58 миллионов россиян, против — около 16 миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о внесении в Конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании одобрили более 77 процентов граждан. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года", — говорится в указе.

Федеральной службе охраны РФ поручено обеспечить опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии инициативы прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.

1 июля 2020. Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке №2151 в здании Российской академии наук (РАН).
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Нижняя палата парламента 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении, в тот же день документ одобрил Совет Федерации, после чего он был поддержан заксобраниями всех регионов РФ. 

Четырнадцатого марта Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом глава государства неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.

Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100 процентов протоколов итоговая явка составила 67,97 процента. За принятие поправок выступили 77,92 процента участников (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).

Теги:
Россия, политика, Конституция РФ, Владимир Путин



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