Путин подписал указ о поправках к Конституции

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о внесении в Конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании одобрили более 77 процентов граждан. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года", — говорится в указе.
Федеральной службе охраны РФ поручено обеспечить опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, в этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии инициативы прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.
Четырнадцатого марта Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом глава государства неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.
Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100 процентов протоколов итоговая явка составила 67,97 процента. За принятие поправок выступили 77,92 процента участников (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).