Путин подписал указ о поправках к Конституции

Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. За их принятие выступили почти 58 миллионов россиян, против — около 16 миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о внесении в Конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании одобрили более 77 процентов граждан. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года", — говорится в указе.

Федеральной службе охраны РФ поручено обеспечить опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии инициативы прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.

Нижняя палата парламента 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении, в тот же день документ одобрил Совет Федерации, после чего он был поддержан заксобраниями всех регионов РФ.

Четырнадцатого марта Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом глава государства неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.

Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100 процентов протоколов итоговая явка составила 67,97 процента. За принятие поправок выступили 77,92 процента участников (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).