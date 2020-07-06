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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу

Шавкат Мирзиёев отметил роль Назарбаева в интеграции в ЦА

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200706/14484291/Shavkat-Mirziev-otmetil-rol-Nazarbaeva-v-integratsii-v-TsA.html

Шавкат Мирзиёев пожелал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву здоровья, благополучия и новых успехов.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в углублении интеграции и устойчивом развитии в Центральной Азии, сообщили в пресс-службе президента.

"Широкое международное признание получили инициативы первого президента Казахстана по обеспечению глобальной безопасности и стабильности, мирному урегулированию конфликтов в различных регионах, углублению интеграции и устойчивому развитию в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Глава Узбекистана также особо подчеркнул историческую роль Назарбаева в становлении современного Казахстана, развитии сильных институтов государственного управления и системы подготовки национальных кадров, проведении эффективных социально-экономических реформ, обеспечении высокого уровня жизни населения.

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Назарбаев вылечился от коронавируса

"Нурсултан Назарбаев внес большой личный вклад в укрепление узбекско-казахстанских отношений братства, добрососедства и стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.

Мирзиёев пожелал экс-президенту Казахстана здоровья, благополучия и новых успехов.

В ходе телефонного разговора лидеры также указали на важность продолжения тесной координации и взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, снижению негативного воздействия пандемии на осуществляемое взаимовыгодное сотрудничество.

Теги:
поздравление, поздравления, Узбекистан, Узбекистан, Казахстан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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