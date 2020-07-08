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Замминистра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Николаем Дорошенко

Неъматов встретился с послом Украины

МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200708/14498180/Nematov-vstretilsya-s-poslom-Ukrainy.html

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов в среду встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Николаем Дорошенко, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РУз.

По данным пресс-службы, участники переговоров обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах.

Алишер Курманов, председатель комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
Sputnik / Юрий Корсунцев
Алишер Курманов стал послом Узбекистана в Украине
Стороны обменялись мнениями об узбекско-украинской повестке на второе полугодие 2020 года, в том числе график контактов и совместных мероприятий на разных уровнях, а также рассмотрели конкретные предложения по дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Напомним, в июне был назначен новый посол Узбекистана в Украине, им стал Алишер Курманов, который до этого занимал пост председателя комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

Дипмиссия Украины в Узбекистане начала работу в 1993 году. Посольство Узбекистана в Украине открылось в 1995-м.

Теги:
МИД Узбекистана, Николай Дорошенко, Илхом Неъматов, политика, Узбекистан, Украина



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