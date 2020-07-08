Неъматов встретился с послом Украины

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов в среду встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Николаем Дорошенко, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РУз.
По данным пресс-службы, участники переговоров обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах.
Напомним, в июне был назначен новый посол Узбекистана в Украине, им стал Алишер Курманов, который до этого занимал пост председателя комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.
Дипмиссия Украины в Узбекистане начала работу в 1993 году. Посольство Узбекистана в Украине открылось в 1995-м.