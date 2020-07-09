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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев предложил принять Международный кодекс обязательств на время пандемий

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200709/14503872/Mirziev-predlozhil-prinyat-Mezhdunarodnyy-kodeks-obyazatelstv-na-vremya-pandemiy.html

Узбекский лидер считает, что ограничительные меры должны носить исключительно временный характер при обязательных гарантиях соблюдения прав и свобод граждан.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять под эгидой ООН Международный кодекс добровольных обязательств государств в период пандемий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

По данным пресс-службы, глава государства 8 июля направил обращение участникам Глобального виртуального саммита Международной организации труда (МОТ) по реагированию на COVID-19 в сфере труда.

"Руководитель Узбекистана выдвинул инициативу о принятии под эгидой ООН Международного кодекса добровольных обязательств государств в период пандемий", — говорится в публикации на сайте МИД.

По мнению Мирзиёева, в этом кодексе должны быть закреплены минимальные условия и обязательства государств как перед своими гражданами, так и перед международными партнерами, в политической, социальной, экономической, гуманитарной, правозащитной сферах.

Узбекский лидер считает, что ограничительные меры должны носить исключительно временный характер, при обязательных гарантиях соблюдения прав и свобод граждан. В частности, они не должны препятствовать международной торговле, особенно продукцией медицинского назначения, а также поддержке социально уязвимых слоев населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
"Граждане, не занимайтесь самолечением! Это чревато последствиями!" — Мирзиёев
Предлагаемый кодекс также должен включать меры по прогнозированию, сдерживанию на ранних стадиях распространения, противодействию эпидемии и минимизации ее последствий.

По мнению Мирзиёева, пандемия коронавируса подтвердила важность обеспечения безопасности труда. Это непосредственно относится и к работникам системы здравоохранения, которые "проявили настоящий героизм, находясь на переднем крае борьбы с новым заболеванием", отметил он.

Теги:
ООН, пандемия, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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