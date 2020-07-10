Шавкат Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования

Глава государства выразил слова сочувствия семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с масштабными наводнениями в стране, информирует пресс-служба.

"Глава государства выразил слова сочувствия семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Сейчас ликвидируют последствия сильнейших ливней и в Китае. Только в одной из провинций на юго-востоке из-за наводнения пострадали почти миллион человек.

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования премьер-министру Японии >>

Ранее Шавкат Мирзиёев направил соболезнования и премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в префектурах Кумамото и Кагосима.