12:44 10 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Председатель КНР Си Цзиньпин

Шавкат Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования

REUTERS / Jason Lee
Политика
Получить короткую ссылку
205 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200710/14509802/Shavkat-Mirziev-napravil-Si-Tszinpinu-soboleznovaniya.html

Глава государства выразил слова сочувствия семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с масштабными наводнениями в стране, информирует пресс-служба.

"Глава государства выразил слова сочувствия семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Сейчас ликвидируют последствия сильнейших ливней и в Китае. Только в одной из провинций на юго-востоке из-за наводнения пострадали почти миллион человек.

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования премьер-министру Японии >>

Ранее Шавкат Мирзиёев направил соболезнования и премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в префектурах Кумамото и Кагосима.

Теги:
наводнение, соболезнования, Си Цзиньпин, КНР, КНР, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
США хотят наказать Россию и Китай за попытку заморить голодом сирийцев
Чем закончатся споры в Совбезе ООН по сирийской резолюции - видео
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться