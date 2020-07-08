Шавкат Мирзиёев направил соболезнования премьер-министру Японии

Около 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в префектурах Кумамото и Кагосима, сообщает пресс-служба.

"Глава государства выразил слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в информации.

Напомним, 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями. Больше всего погибших - 54 человека – в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Двое обнаружены в состоянии остановки сердца и легких, 10 человек числятся пропавшими без вести.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuka Tsugeguchi (@yuka.itano) 7 Июл 2020 в 8:57 PDT

В трех префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся шесть человек.