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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования премьер-министру Японии

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Около 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в префектурах Кумамото и Кагосима, сообщает пресс-служба.

"Глава государства выразил слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в информации.

Напомним, 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями. Больше всего погибших - 54 человека – в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Двое обнаружены в состоянии остановки сердца и легких, 10 человек числятся пропавшими без вести.

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Публикация от Yuka Tsugeguchi (@yuka.itano)

В трех префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся шесть человек.

Теги:
соболезнования, ливни, наводнение, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Япония, Япония



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