В МИД России оценили решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

Ранее Госсовет Турецкой Республики аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прокомментировал решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии. Это внутреннее дело страны, в которое никто не должен вмешиваться, заявил он.

"Вы знаете о том широком общественном резонансе, который получил этот вопрос и в нашей стране, и за ее пределами. В целом мы исходим из того, что речь идет о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться. Вместе с тем обращаем внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации", — сказал Вершинин журналистам. Его цитирует РИА Новости.

Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Sputnik Собор Святой Софии в Стамбуле

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что глубоко сожалеет о решении Турции изменить статус собора, которое принималось "без предварительного диалога".

Она отметила, что данный объект — "архитектурный шедевр и уникальное свидетельство встречи Европы и Азии на протяжении веков".

"Его музейный статус отражает универсальность его наследия и делает его мощным символом диалога", — считает Азуле.

© Sputnik / Юрий Кавер Фрагмент фрески в соборе Святой Софии в Стамбуле

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане также заявил, что "очень огорчен" решением Турции.

Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453-м собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.