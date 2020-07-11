Собор Святой Софии снова стал мечетью - позиция ЮНЕСКО

ЮНЕСКО призывает турецкие власти незамедлительно начать диалог, чтобы избежать отступления от универсальности этого исключительного наследия, сохранение которого будет рассмотрено Комитетом всемирного наследия на его следующей сессии.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, которое принималось "без предварительного диалога", сообщает РИА Новости.

"Собор Святой Софии - архитектурный шедевр и уникальное свидетельство встречи Европы и Азии на протяжении веков. Его музейный статус отражает универсальность его наследия и делает его мощным символом диалога", - заявила гендиректор организации, слова которой приведены в коммюнике.

Решение Турции, по мнению организации, поднимает вопрос о том, как изменения статуса влияют на универсальные ценности.

"Государство должно следить за тем, чтобы никакие изменения не нанесли удар по исключительным универсальным ценностям, зарегистрированным на его территории. Любое такое изменение должно быть предметом предварительного уведомления ЮНЕСКО и, при необходимости, рассмотрения Комитетом всемирного наследия", - отмечается в коммюнике.

В организации же сожалеют, что решение Анкары не было предметом какого-либо диалога или предварительного уведомления. "ЮНЕСКО призывает турецкие власти незамедлительно начать этот диалог, чтобы избежать отступления от универсальности этого исключительного наследия, сохранение которого будет рассмотрено Комитетом всемирного наследия на его следующей сессии", - говорится в тексте.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.