Узбекистан и Венгрия намерены установить связи между ведущими вузами — МИД

Главы внешнеполитических ведомств двух стран в среду обменялись мнениями о перспективах узбекско-венгерских отношений в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.

Ранее МИД сообщал, что делегация Венгрии во главе с Сийярто посетит Узбекистан 15-17 июля. Планировались переговоры в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, энергетики, высшего и среднего специального образования и других ведомствах.

По данным пресс-службы, Камилов и Сийярто обменялись мнениями о перспективах узбекско-венгерских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также в рамках международных и региональных организаций.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которое состоялось в октябре 2019 года в Баку.

"Министры рассмотрели график предстоящих мероприятий на разных уровнях, отметили необходимость проведения очередного раунда межмидовских консультаций для детальной проработки повестки дня и организационных аспектов двусторонних контактов. Стороны подтвердили наличие огромного потенциала для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обсудили механизмы наращивания объемов двусторонней торговли. Подчеркнута заинтересованность в развитии отношений в культурно-гуманитарной сфере, в частности — установлении связей между ведущими вузами двух стран", — рассказали в МИД.

Также Камилов и Сийярто обговорили вопросы укрепления узбекско-венгерского взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств и формате "Узбекистан — Венгрия — Европейский союз".

В финале встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией.