Онлайн-встреча глав МИД Китая и стран Центральной Азии — итоги

В рамках видеоконференции главы внешнеполитических ведомств региона предложили создать совместные инновационные, инфраструктурные, транспортно-коммуникационные и энергетические проекты.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В формате видеоконференции прошла первая встреча министров "Центральная Азия – Китай", сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел из Узбекистана – Абдулазиз Камилов, Китая – Ван И, Казахстана - Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана - Чингиз Айдарбеков, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин и Туркменистана - Рашид Мередов.

В ходе встречи главы МИД обсудили вопросы сотрудничества в противодействии пандемии коронавируса. Также были рассмотрены основные механизмы роста экономики и промышленности государств Центральной Азии и Китая.

МИД Узбекистана Онлайн-конференция глав МИД Китая и стран ЦА

Для повышения эффективности практических мер в противодействии эпидемиологической ситуации важно установить постоянное взаимодействие между медиками и профильными ведомствами стран-участников. К тому же, было подчеркнуто, что в нынешних условиях необходимо объединить совместные усилия для поддержки взаимной торговли и, тем самым, обеспечить продовольственную безопасность. Помимо этого, надо в ускоренном темпе развивать цифровую экономку и сформировать диверсифицированную систему транспортных и транзитных перевозок.

Абдулазиз Камилов предложил разработать совместную комплексную программу по борьбе с пандемией и ее последствиями. Он заявил, что для благосостояния народов Центральной Азии и Китая важно реализовать инновационные, инфраструктурные, транспортно-коммуникационные и энергетические проекты.

Не обошли участники конференции и тему региональной безопасности. В частности, залогом стабильности может стать восстановление и укрепление социально-экономической инфраструктуры Афганистана.