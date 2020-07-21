Токио предложил Ташкенту новый формат консультаций по Афганистану

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Токио предлагает создать новый трехсторонний формат консультаций "Япония-Узбекистан-Афганистан" для продвижения межафганских переговоров и реализации проектов, сообщает МИД республики.

21 июля спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и спецпредставитель Японии по Афганистану Катсухито Такахаши в ходе встречи в онлайн-режиме обсудили вопросы мирного урегулирования афганского кризиса и скорейшего запуска прямых внутриафганских переговоров.

"Учитывая высокий авторитет и роль Узбекистана в продвижении мирных межафганских переговоров, а также в экономическом измерении, Катсухито Такахаши предложил создать трехсторонний формат консультаций "Япония-Узбекистан-Афганистан", - говорится в сообщении.

Как оказалось, японская сторона дала высокую оценку проводимой руководством Узбекистана политике по мирному разрешению многолетнего афганского кризиса, интеграции страны в региональные политические и экономические процессы.

"Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях узбекско-японского взаимодействия в восстановлении национальной экономики Афганистана, реализации в стране различных инфраструктурных проектов", - добавили в МИД.