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Граница Узбекистана и Афганистана

Токио предложил Ташкенту новый формат консультаций по Афганистану

© Flickr / Arian Zwegers
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200721/14596533/Tokio-predlozhil-Tashkentu-novyy-format-konsultatsiy-po-Afganistanu.html

Катсухито Такахаши предложил создать трехсторонний формат консультаций "Япония-Узбекистан-Афганистан.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Токио предлагает создать новый трехсторонний формат консультаций "Япония-Узбекистан-Афганистан" для продвижения межафганских переговоров и реализации проектов, сообщает МИД республики.

21 июля спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и спецпредставитель Японии по Афганистану Катсухито Такахаши в ходе встречи в онлайн-режиме обсудили вопросы мирного урегулирования афганского кризиса и скорейшего запуска прямых внутриафганских переговоров.

"Учитывая высокий авторитет и роль Узбекистана в продвижении мирных межафганских переговоров, а также в экономическом измерении, Катсухито Такахаши предложил создать трехсторонний формат консультаций "Япония-Узбекистан-Афганистан", - говорится в сообщении.

Как оказалось, японская сторона дала высокую оценку проводимой руководством Узбекистана политике по мирному разрешению многолетнего афганского кризиса, интеграции страны в региональные политические и экономические процессы.

"Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях узбекско-японского взаимодействия в восстановлении национальной экономики Афганистана, реализации в стране различных инфраструктурных проектов", - добавили в МИД.

Теги:
политика, Афганистан, Афганистан, Узбекистан, Узбекистан, Япония, Япония, Ташкент, Ташкент, Токио



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