Зеленский позвонил Путину — как оценили разговор в Кремле

Президенты обсудили в том числе урегулирование в Донбассе. По словам пресс-секретаря российского лидера, беседа была конструктивной.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорили по телефону в воскресенье, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

По данным пресс-службы, главы государств обсудили в том числе урегулирование в Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе (он начал действовать с 00.01 понедельника, 27 июля 2020 года. — Прим. ред.), президент РФ поддержал эту договоренность.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, атмосфера телефонного разговора была конструктивной, пишет РИА Новости.

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", — сказал Песков журналистам.

Комментируя в понедельник новость о переходе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к полному бессрочному прекращению огня, член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк заявил, что продолжительность режима, а также процесс мирного урегулирования на юго-востоке Украины зависят в первую очередь от политики руководства в Киеве.

"Сохранение режима перемирия на Донбассе станет демонстрацией способности президента Украины контролировать ситуацию в стране", — сказал Железняк.

Позднее стало известно, что командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе. По его словам, "со стороны противника" в 00.20-00.45 из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов было обстреляно подразделение 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты. Потерь в украинской армии вследствие обстрела не было, рассказал он. Кроме того, как сообщил Кравченко, "около 9.00 в полосе ответственности 75-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и поставил три мины".

Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ответило на эти обвинения. В ведомстве заявили, что высказывания Кравченко являются "очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки". Там подчеркнули, что подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства.

"В период с 00.10 по 00.45 наблюдательной группой СЦКК были зафиксированы несколько подрывов неустановленных взрывных устройств вблизи населенного пункта Водяное, которое находится под контролем вооруженных формирований Украины", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В ведомстве утверждают, что целью этих действий может служить оправдание агрессии со стороны украинских силовиков.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются и после соглашений о перемирии.