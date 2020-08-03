Мирзиёев и Гани поговорили по телефону — чему было уделено особое внимание

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в воскресенье поговорил по телефону с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан-хайит и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Президенты уделили особое внимание активизации усилий по продвижению приоритетных инфраструктурных и инвестиционных проектов, призванных содействовать устойчивому развитию Афганистана и его активному вовлечению в региональные экономические процессы. В частности, речь идет о создании современной торгово-логистической инфраструктуры на приграничных участках, осуществлении крупных проектов строительства линии электропередачи "Сурхан — Пули-Хумри" и эффективных транспортных коридоров на территории Афганистана, в том числе с активным подключением возможностей международных финансовых институтов и стран-доноров", — говорится в публикации.

Также главы государства обсудили вопросы мирного урегулирования афганской проблемы и выразили полную поддержку проводимой работе по скорейшему запуску межафганских переговоров.

По данным пресс-службы, Гани особо отметил историческую роль Ташкентской международной конференции по Афганистану, состоявшейся в марте 2018 года, "результаты которой позволили достичь значимого прогресса в политическом разрешении афганского кризиса".