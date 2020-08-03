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Назначен новый посол Узбекистана в Австрии

ИА "Дунё"
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200803/14694037/Naznachen-novyy-posol-Uzbekistana-v-Avstrii.html

Ранее Абат Файзуллаев работал на различных должностях в системе МИД и посольстве Узбекистана в США. До назначения он занимал пост помощника министра — начальника Организационно-контрольного управления МИД.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Согласно решению Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 29 июля Абат Азатович Файзуллаев  назначен послом Узбекистана в Австрии. Об этом сообщает информационное "Дунё".

ИА "Дунё"
Абат Азатович Файзуллаев - посол Узбекистана в Австрии

До назначения он занимал пост помощника министра — начальника Организационно-контрольного управления МИД.

Абат Файзуллаев окончил Университет мировой экономики и дипломатии. Он проходил обучение по программам бакалавриата и магистратуры с 2000 по 2007 годы. Кроме того, в 2009-м окончил заочное отделение Ташкентского государственного экономического университета по специальности "Международные экономические отношения".

Ранее Абат Файзуллаев работал на различных должностях в системе МИД и посольстве Узбекистана в США.

Прежний посол Узбекистана в Австрии и постоянный представитель страны при ОБСЕ и других международных организаций в Вене Шерзод Асадов стал заместителем министра иностранных дел.

 




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