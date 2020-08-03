Назначен новый посол Узбекистана в Австрии

Ранее Абат Файзуллаев работал на различных должностях в системе МИД и посольстве Узбекистана в США. До назначения он занимал пост помощника министра — начальника Организационно-контрольного управления МИД.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Согласно решению Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 29 июля Абат Азатович Файзуллаев назначен послом Узбекистана в Австрии. Об этом сообщает информационное "Дунё".

ИА "Дунё" Абат Азатович Файзуллаев - посол Узбекистана в Австрии

До назначения он занимал пост помощника министра — начальника Организационно-контрольного управления МИД.

Абат Файзуллаев окончил Университет мировой экономики и дипломатии. Он проходил обучение по программам бакалавриата и магистратуры с 2000 по 2007 годы. Кроме того, в 2009-м окончил заочное отделение Ташкентского государственного экономического университета по специальности "Международные экономические отношения".

Ранее Абат Файзуллаев работал на различных должностях в системе МИД и посольстве Узбекистана в США.

Прежний посол Узбекистана в Австрии и постоянный представитель страны при ОБСЕ и других международных организаций в Вене Шерзод Асадов стал заместителем министра иностранных дел.