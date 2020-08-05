Лойя-джирга может помочь переговорам в Афганистане, считают в МИД Узбекистана

Ранее стало известно, что вопрос об освобождении порядка 400 талибов в ИРА решит общенациональное собрание народных представителей. Заседание начнется 7 августа и продлится от трех до пяти дней.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана считает, что всеафганский совет старейшин (Лойя-джирга) является одним из важных механизмов скорейшего запуска переговоров между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан"*, следует из сообщения пресс-службы МИД.

В Афганистане продолжается обмен пленными между властями и "Талибаном"*. В Кабуле отказываются освобождать порядка 400 боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Ранее стало известно, что вопрос об освобождении талибов решит общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя-джирга), которое специально соберется для этого 7 августа. Заседание продлится от трех до пяти дней.

Во вторник представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев принял участие в работе онлайн-конференции "Укрепление консенсуса в пользу мира", организованной афганским МИД.

"Цель форума — обсуждение международных усилий по разрешению афганского кризиса и скорейшему запуску мирных межафганских переговоров с особым акцентом на предстоящую консультативную Джиргу", — говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.

Участники встречи — спецпредставители зарубежных стран по Афганистану, руководители международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Кабуле, обозначили важность скорейшего снижения уровня насилия в стране, а также ключевую роль афганского народа в политическом процессе урегулирования, сообщает агентство.

И. о. главы внешнеполитического ведомства Афганистана Ханиф Атмар также выразил благодарность ряду стран, в том числе Узбекистану, за оказание содействия политическому процессу в Афганистане и укрепление двустороннего сотрудничества в условиях пандемии коронавируса.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и радикальному движению "Талибан"* все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019-го пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти РУз предложили провести переговоры афганского правительства и талибов в Самарканде.

В конце февраля этого года на церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация