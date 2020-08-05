Лойя-джирга может помочь переговорам в Афганистане, считают в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана считает, что всеафганский совет старейшин (Лойя-джирга) является одним из важных механизмов скорейшего запуска переговоров между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан"*, следует из сообщения пресс-службы МИД.решит общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя-джирга), которое специально соберется для этого 7 августа. Заседание продлится от трех до пяти дней.
Во вторник представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев принял участие в работе онлайн-конференции "Укрепление консенсуса в пользу мира", организованной афганским МИД.
"Цель форума — обсуждение международных усилий по разрешению афганского кризиса и скорейшему запуску мирных межафганских переговоров с особым акцентом на предстоящую консультативную Джиргу", — говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.
Участники встречи — спецпредставители зарубежных стран по Афганистану, руководители международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Кабуле, обозначили важность скорейшего снижения уровня насилия в стране, а также ключевую роль афганского народа в политическом процессе урегулирования, сообщает агентство.
И. о. главы внешнеполитического ведомства Афганистана Ханиф Атмар также выразил благодарность ряду стран, в том числе Узбекистану, за оказание содействия политическому процессу в Афганистане и укрепление двустороннего сотрудничества в условиях пандемии коронавируса.
В конце февраля этого года на церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация