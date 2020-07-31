Гани заявил о предстоящем освобождении сразу 500 талибов

Ранее "Талибан"* объявил, что со своей стороны завершил процесс освобождения, выпустив из плена в общей сложности более тысячи афганских полицейских и военных.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Пятьсот участников радикального движения "Талибан"* будут освобождены из тюрем Афганистана в течение четырех дней, заявил президент страны Ашраф Гани. Об этом сообщает Tolo News.

В связи с этим глава государства призвал талибов как можно скорее начать мирные переговоры с правительством.

Гани также подчеркнул, что талибы, которых власти планируют освободить, не входят в списки, представленные правительству движением.

По его словам, президент Афганистана не имеет полномочий принимать решение об освобождении 400 человек, чьи имена фигурируют в этих списках.

"Но это не значит, что мы даем отрицательный ответ", — отметил он.

Глава государства заявил, что решение будет принято на основе консультаций с Лойя-джиргой (всеафганское собрание народных представителей. — Прим. ред.).

Ранее "Талибан"* объявил, что со своей стороны завершил процесс освобождения, выпустив из плена в общей сложности более тысячи афганских полицейских и военных.

Талибы требуют, чтобы афганские власти освободили пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Движение призывает Кабул как можно скорее завершить процесс освобождения с целью "проложить путь к началу внутриафганских переговоров".

В конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация