Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президентские выборы прошли в Беларуси в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23 процента.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выборы главы республики прошли в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч граждан, явка составила 84,23 процента. Согласно предварительным итогам, за Лукашенко проголосовали 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23 процента избирателей.

Путин направил ему поздравительную телеграмму.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", — подчеркивается в телеграмме.

За Лукашенко, по данным ЦИК, следуют Светлана Тихановская (574 тысячи 312 человек или 9,9 процента), Андрей Дмитриев (60 тысяч 543 человека или 1,04 процента), Анна Канопацкая (97 тысяч 926 человек или 1,68 процента), Сергей Черечень (65 тысяч 78 человек или 1,13 процента).

Ночью после закрытия избирательных участков в Минске прошли несанкционированные акции протеста, возбуждены уголовные дела. В настоящее время ситуация в городе спокойная.