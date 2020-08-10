Вечер после выборов президента - видео протестов в Минске

Чтобы подавить беспорядки, стражи порядка использовали против протестующих спецсредства. Демонстранты пытались противостоять милиции: в сторону правоохранителей летели пустые бутылки.

Накануне вечером после закрытия избирательных участков жители Беларуси устроили на улицах Минска несанкционированную акцию протеста, сообщает Sputnik Беларусь.

Движение по проспекту Победителей и прилегающим к нему центральным улицам было блокировано силовиками, демонстранты скандировали антиправительственные лозунги.

Для того чтобы подавить беспорядки, стражи порядка использовали против протестующих спецсредства. Демонстранты пытались противостоять милиции: в сторону правоохранителей летели пустые бутылки.

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Силовики вытесняли протестующих с разных сторон проспекта Победителей. Взрывы свето-шумовых гранат были слышны в радиусе нескольких кварталов. Демонстранты долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь.

На кадрах видно, как силовики производили зачистку протестующих, применялась спецтехника.

Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Всего в бюллетенях представлены пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Однако есть и альтернативная графа — "против всех". При этом накануне завершилось досрочное голосование. Оно длилось пять дней, явка избирателей превысила 41%.