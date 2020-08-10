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Вечер после выборов президента - видео протестов в Минске

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Вечер после выборов президента - видео протестов в Минске
Чтобы подавить беспорядки, стражи порядка использовали против протестующих спецсредства. Демонстранты пытались противостоять милиции: в сторону правоохранителей летели пустые бутылки.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=57744216&type=mp4
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PT3M24S
2020-08-10T12:08Z

Чтобы подавить беспорядки, стражи порядка использовали против протестующих спецсредства. Демонстранты пытались противостоять милиции: в сторону правоохранителей летели пустые бутылки.

Накануне вечером после закрытия избирательных участков жители Беларуси устроили на улицах Минска несанкционированную акцию протеста, сообщает Sputnik Беларусь.

Пара на скутере перед ОМОНом во время акции протеста после закрытия избирательных участков на президентских выборах в Беларуси
AFP / SERGEI GAPON
Протестная акция идет в столице Беларуси

Движение по проспекту Победителей и прилегающим к нему центральным улицам было блокировано силовиками, демонстранты скандировали антиправительственные лозунги.

Для того чтобы подавить беспорядки, стражи порядка использовали против протестующих спецсредства. Демонстранты пытались противостоять милиции: в сторону правоохранителей летели пустые бутылки.

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Силовики вытесняли протестующих с разных сторон проспекта Победителей. Взрывы свето-шумовых гранат были слышны в радиусе нескольких кварталов. Демонстранты долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь.

На кадрах видно, как силовики производили зачистку протестующих, применялась спецтехника.

Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Всего в бюллетенях представлены пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Однако есть и альтернативная графа — "против всех". При этом накануне завершилось досрочное голосование. Оно длилось пять дней, явка избирателей превысила 41%. 

Теги:
выборы президента, Беларусь, Минск



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