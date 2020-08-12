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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев рассказал о роли молодежи в решении проблем человечества

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200812/14756434/Mirziev-rasskazal-o-roli-molodezhi-v-reshenii-problem-chelovechestva.html

Самаркандский форум по правам человека стартует 12 августа в формате видеоконференции. Президент Узбекистана направил послание его участникам.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Проблемы, которые стоят сегодня перед мировым сообществом, требуют активного участия молодежи в их решении, заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в послании участникам Самаркандского форума по правам человека.

"Большинство проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество, такие как угрозы миру и безопасности, терроризм и экстремизм, расизм, изменение климата, а также пандемия COVID-19, требуют согласованных глобальных действий и активного вовлечения молодежи в процессы их решения", — говорится в послании.

Глава государства отметил, что в этой связи принятие Конвенции о правах молодежи, инициированное Узбекистаном на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, "будет иметь важное значение для обеспечения прав более двух миллиардов юношей и девушек во всем мире, послужит расширению многостороннего сотрудничества в целях просвещения, социальной поддержки молодого поколения, защиты его интересов и создания условий для самореализации".

Ученики в президентской школе в Хиве
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент напомнил молодым людям о том, что страна ждет от них великих дел
"Данная инициатива находит широкую поддержку международной общественности", — подчеркнул Мирзиёев.

Он выразил уверенность, что участники форума также одобрят эту инициативу и дополнят проект документа своими конструктивными предложениями.

Самаркандский форум "Молодежь-2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека" пройдет 12-13 августа в формате видеоконференции. В нем примут участие представители Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Международной организации труда, Международной организации по миграции, Межпарламентского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества и других партнеров Узбекистана.

Теги:
форум, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, молодежь



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