Мирзиёев рассказал о роли молодежи в решении проблем человечества

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Проблемы, которые стоят сегодня перед мировым сообществом, требуют активного участия молодежи в их решении, заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в послании участникам Самаркандского форума по правам человека.

"Большинство проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество, такие как угрозы миру и безопасности, терроризм и экстремизм, расизм, изменение климата, а также пандемия COVID-19, требуют согласованных глобальных действий и активного вовлечения молодежи в процессы их решения", — говорится в послании.

Глава государства отметил, что в этой связи принятие Конвенции о правах молодежи, инициированное Узбекистаном на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, "будет иметь важное значение для обеспечения прав более двух миллиардов юношей и девушек во всем мире, послужит расширению многостороннего сотрудничества в целях просвещения, социальной поддержки молодого поколения, защиты его интересов и создания условий для самореализации".

"Данная инициатива находит широкую поддержку международной общественности", — подчеркнул Мирзиёев.

Он выразил уверенность, что участники форума также одобрят эту инициативу и дополнят проект документа своими конструктивными предложениями.

Самаркандский форум "Молодежь-2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека" пройдет 12-13 августа в формате видеоконференции. В нем примут участие представители Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Международной организации труда, Международной организации по миграции, Межпарламентского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества и других партнеров Узбекистана.