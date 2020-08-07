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Азиатский форум по правам человека в Самарканде

Самаркандский форум по правам человека пройдет 12-13 августа

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14722228/Samarkandskiy-forumpo-pravam-cheloveka-proydet-12-13-avgusta.html

Участники мероприятия обсудят существующие международные и региональные механизмы для защиты и поощрения прав молодежи, а также возможности их совершенствования. 

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Самаркандский форум по правам человека пройдет 12-13 августа в формате видеоконференции, сообщает УзА.

Флаг ООН
© AFP 2018 / HAZEM BADER
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Организатор мероприятия — правительство Узбекистана, которое будет представлять Национальный центр по правам человека. 

Участники форума обсудят существующие международные и региональные механизмы для защиты и поощрения прав молодежи, а также возможности их совершенствования. 

"В повестку дня внесено обсуждение роли молодежи в реализации Целей устойчивого развития ООН и Всемирной программы ООН в области образования по правам человека. Планируется обсудить проект Конвенции о правах молодежи", — говорится в публикации.

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Пресс-служба Президента Узбекистана
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Первый Азиатский форум по правам человека прошел в Самарканде 22-23 ноября 2018 года. Его участники приняли Самаркандскую декларацию по правам человека, которая была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 6 февраля 2019-го в качестве документа 73-й сессии Организации Объединенных Наций. Кроме того, по итогам форума была отмечена необходимость проведения данного мероприятия раз в два года.

Инициатива о разработке и принятии Международной конвенции ООН о правах молодежи принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и была выдвинута им на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Теги:
Самарканд, молодежь, права, права человека, Узбекистан



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