Участники мероприятия обсудят существующие международные и региональные механизмы для защиты и поощрения прав молодежи, а также возможности их совершенствования.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Самаркандский форум по правам человека пройдет 12-13 августа в формате видеоконференции, сообщает УзА.

Организатор мероприятия — правительство Узбекистана, которое будет представлять Национальный центр по правам человека.

Участники форума обсудят существующие международные и региональные механизмы для защиты и поощрения прав молодежи, а также возможности их совершенствования.

"В повестку дня внесено обсуждение роли молодежи в реализации Целей устойчивого развития ООН и Всемирной программы ООН в области образования по правам человека. Планируется обсудить проект Конвенции о правах молодежи", — говорится в публикации.

Первый Азиатский форум по правам человека прошел в Самарканде 22-23 ноября 2018 года. Его участники приняли Самаркандскую декларацию по правам человека, которая была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 6 февраля 2019-го в качестве документа 73-й сессии Организации Объединенных Наций. Кроме того, по итогам форума была отмечена необходимость проведения данного мероприятия раз в два года.

Инициатива о разработке и принятии Международной конвенции ООН о правах молодежи принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и была выдвинута им на 72-й сессии Генассамблеи ООН.