Узбекистан, США и Афганистан активизируют борьбу с терроризмом

Стороны подчеркнули важность расширения взаимодействия в области охраны границ и обмена информацией между профильными ведомствами для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В рамках первого заседания подкомиссии по безопасности формата трехстороннего сотрудничества "Узбекистан-США-Афганистан" стороны договорились активизировать взаимодействие в борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, терроризма и наркотрафика, сообщает пресс-служба МИД.

Участники встречи также подчеркнули важность расширения взаимодействия в области охраны границ и обмена информацией между профильными ведомствами сторон для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Отдельное внимание уделено актуальным аспектам сотрудничества по повестке "Женщины, мир и безопасность".

Обсуждены механизмы укрепления связей в области обеспечения прав и интересов женщин и девочек, решения проблем насилия в отношении их и доступа к качественному образованию.

В феврале Узбекистан и США в рамках очередного раунда узбекско-американских политических консультаций обсудили вовлечение в региональные проекты Афганистана. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования ситуации в этой стране, активного ее вовлечения в региональное торгово-экономическое сотрудничество.