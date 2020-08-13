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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Узбекистан, США и Афганистан активизируют борьбу с терроризмом

МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
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Стороны подчеркнули важность расширения взаимодействия в области охраны границ и обмена информацией между профильными ведомствами для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В рамках первого заседания подкомиссии по безопасности формата трехстороннего сотрудничества "Узбекистан-США-Афганистан" стороны договорились активизировать взаимодействие в борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, терроризма и наркотрафика, сообщает пресс-служба МИД.

Участники встречи также подчеркнули важность расширения взаимодействия в области охраны границ и обмена информацией между профильными ведомствами сторон для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Отдельное внимание уделено актуальным аспектам сотрудничества по повестке "Женщины, мир и безопасность".

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился со спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом
Пресс-служба МИД Узбекистана
Узбекистан и США поддержали мирный план президента Афганистана

Обсуждены механизмы укрепления связей в области обеспечения прав и интересов женщин и девочек, решения проблем насилия в отношении их и доступа к качественному образованию.

В феврале Узбекистан и США в рамках очередного раунда узбекско-американских политических консультаций обсудили вовлечение в региональные проекты Афганистана. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования ситуации в этой стране, активного ее вовлечения в региональное торгово-экономическое сотрудничество.

Теги:
переговоры, США, Афганистан, МИД Узбекистана



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