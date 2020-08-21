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Заседание межправительственной комиссии Узбекистана и РФ пройдет в сентябре

Sputnik / Юрий Корсунцев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200821/14811476/Zasedanie-mezhpravitelstvennoy-komissii-Uzbekistana-i-RF-proydet-v-sentyabre.html

Ранее стороны планировали провести совместную МПК в марте, однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией запланировано на сентябрь.

Ростовский морской торговый порт
Sputnik / Сергей Венявский
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Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

В рамках подготовки к МПК стороны согласовали организацию в формате видеоконференций заседаний подкомиссий по отдельным направлениям двустороннего сотрудничества.

В частности, Узбекистан и РФ намерены завершить подготовку соглашений в сфере инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, финансового и межрегионального сотрудничества, науки, образования и культуры.

Отметим, что очередное заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами должно было пройти в конце марта, однако из-за пандемии COVID-19 оно было перенесено.

Один из важных культурных проектов, запланированных узбекской стороной при поддержке РФ, является предстоящая выставка национальной продукции, коллекций ремесел и современного искусства.

Флаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Ее планируют провести в этом году в национальном экспозиционном центре на территории ВДНХ в Москве. Экспозицию также намерен посетить глава республики Шавкат Мирзиёев.

Также в Москве запланированы несколько форумов — межрегионального сотрудничества, образовательный и медиафорумы.

Что касается торговли между Узбекистаном и РФ, то по итогам 2019 года товарооборот между странами по сравнению с 2018-м увеличился на 17% до 6,6 миллиарда долларов.

Компании и предприятия обоих государств планируют реализовать в краткосрочной перспективе проекты на 7,3 миллиарда долларов.

Теги:
Экономика, Россия, Узбекистан, Правительство Узбекистана, Правительство РФ, политика



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