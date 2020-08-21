Отношения РФ и Узбекистана выходят на новый уровень – посол

Сейчас предпринимаются последовательные, планомерные шаги, чтобы вывести российско-узбекские отношения на принципиально иной уровень.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Россией выведет на новый уровень отношения между странами, заявил посол РФ в республике Владимир Тюрденев в интервью "Дуне".

"Предпринимаются последовательные, планомерные шаги, чтобы вывести российско-узбекские отношения на принципиально иной уровень. Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Российской Федерации и республики Узбекистан станет ярким свидетельством того, что нам это удалось", - сказал Тюрденев.

По его словам, этот документ является "квинтэссенцией многолетнего плодотворного сотрудничества наших стран, создает задел для дальнейшего его развития практически по всем направлениям на многие годы вперед".

"Затрагивая тему предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Россию, не могу не сказать, что между лидерами наших стран Владимиром Владимировичем Путиным и Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым сложились теплые искренние отношения", - заявил дипломат.

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Тюрденев также напомнил, что на днях в Ташкент прибыла делегация российских врачей и специалистов для оказания помощи узбекским коллегам в борьбе с распространением коронавируса и лечении тяжелобольных пациентов.

"Пожалуй, это самый свежий пример всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами",- сказал дипломат.

Напомним, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум позволит в будущем укрепить информационное сотрудничество и обмениваться данными о национальном законодательстве и дальнейших перспективных проектах.