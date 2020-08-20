Мигранян рассказала о приоритетах Узбекистана для сотрудничества с РФ

Экспортное сырье может стать основой для формирования кластера в легкой промышленности, считает эксперт.

Радио УЗБЕКИСТАН-РОССИЯ-ТОРГОВЛЯ-ПРИОРИТЕТЫ-ИНТЕГРАЦИЯ-ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На сегодняшний день у Узбекистана есть выбор для сотрудничества не только на двусторонней основе, но и с интеграционным форматом Евразийского союза, рассказала руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян Sputnik.

Экспортное сырье может стать основой для формирования кластера в легкой промышленности.

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли >>

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум позволит в будущем укрепить информационное сотрудничество и обмениваться данными о национальном законодательстве и дальнейших перспективных проектах.