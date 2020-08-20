21:19 20 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik / Владимир Трефилов

Мигранян рассказала о приоритетах Узбекистана для сотрудничества с РФ

Радио
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200820/14810217/Migranyan-rasskazala-o-prioritetakh-Uzbekistana-dlya-sotrudnichestva-s-RF.html

Экспортное сырье может стать основой для формирования кластера в легкой промышленности, считает эксперт.

Радио
УЗБЕКИСТАН-РОССИЯ-ТОРГОВЛЯ-ПРИОРИТЕТЫ-ИНТЕГРАЦИЯ-ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На сегодняшний день у Узбекистана есть выбор для сотрудничества не только на двусторонней основе, но и с интеграционным форматом Евразийского союза, рассказала руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян Sputnik.

Экспортное сырье может стать основой для формирования кластера в легкой промышленности. 

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли >>

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подписали меморандум о сотрудничестве. 

Меморандум позволит в будущем укрепить информационное сотрудничество и обмениваться данными о национальном законодательстве и дальнейших перспективных проектах.

 

Теги:
Аудио, радио, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
60 лет назад Белка и Стрелка совершили полет в космос — фотохроника
Как российские военные противостоят диверсантам в Забайкалье. Учения на полигоне "Цугол"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться