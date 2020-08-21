Что позволит Узбекистану статус наблюдателя в ЕАЭС

Дипломат отметил, что статус наблюдателя также позволит Узбекистану определить для себя оптимальный вариант дальнейшего сближения с государствами-членами ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит Узбекистану наблюдать изнутри за интеграционными процессами в организации, заявил посол России в республике Владимир Тюрденев в интервью "Дуне".

"Приветствуем намерение узбекских партнеров подключиться к Евразийскому экономическому союзу на данном этапе в качестве наблюдателя. Уверен, получение этого статуса позволит Узбекистану наблюдать за процессом евразийской интеграции изнутри", - сказал Тюрденев.

Дипломат отметил, что статус наблюдателя также позволит Узбекистану определить для себя оптимальный вариант дальнейшего сближения с государствами-членами ЕАЭС.

Отношения РФ и Узбекистана выходят на новый уровень – посол >>

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.