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Что позволит Узбекистану статус наблюдателя в ЕАЭС

Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Политика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (54)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200821/14814160/Chto-pozvolit-Uzbekistanu-status-nablyudatelya-v-EAES.html

Дипломат отметил, что статус наблюдателя также позволит Узбекистану определить для себя оптимальный вариант дальнейшего сближения с государствами-членами ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволит Узбекистану наблюдать изнутри за интеграционными процессами в организации, заявил посол России в республике Владимир Тюрденев в интервью "Дуне".

"Приветствуем намерение узбекских партнеров подключиться к Евразийскому экономическому союзу на данном этапе в качестве наблюдателя. Уверен, получение этого статуса позволит Узбекистану наблюдать за процессом евразийской интеграции изнутри", - сказал Тюрденев.

Дипломат отметил, что статус наблюдателя также позволит Узбекистану определить для себя оптимальный вариант дальнейшего сближения с государствами-членами ЕАЭС.

Отношения РФ и Узбекистана выходят на новый уровень – посол >>

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (54)
Теги:
Владимир Тюрденев, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, ЕАЭС



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