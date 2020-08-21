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Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью Бектемир металл конструкциялари

Шавкат Мирзиёев прибыл в Бектемирский район - фото

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Первый объект – завод общества с ограниченной ответственностью "Бектемир металл конструкциялари". Смотрите фото.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня посещает Бектемирский район города Ташкента и знакомится с деятельностью промышленных предприятий, сообщает пресс-служба.

Первый объект – завод общества с ограниченной ответственностью "Бектемир металл конструкциялари".

Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью Бектемир металл конструкциялари
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью "Бектемир металл конструкциялари"

Предприятие общей проектной стоимостью 48 миллионов долларов было введено в строй в 2018 году. Оно способно выпускать в год 65 тысяч тонн оцинкованного металла, 1,6 тысячи километров дорожных заграждений, 130 тысяч тонн сварных труб и 17 тысяч тонн столбов освещения.

Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью Бектемир металл конструкциялари
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью "Бектемир металл конструкциялари"

Горячее цинкование металлоконструкций выполняется на итальянском оборудовании Bisol S.p.A. в соответствии с мировыми стандартами качества. Продукция выделяется прочностью, привлекательным видом и удобством монтажа. Здесь также применяется современное оборудование из Китая и Южной Кореи.

Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью Бектемир металл конструкциялари
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью "Бектемир металл конструкциялари"

На предприятии трудятся 375 инженеров и рабочих.

Президент ознакомился с производственным процессом, дал необходимые указания ответственным лицам.

"И технологии, и продукция здесь на образцовом уровне. Но необходимо постоянно работать над развитием, следует расширять присутствие предприятия в строительной индустрии, выпуская недорогую, безопасную и качественную конструкцию. А когда продукция доступна по цене? Когда создаем условия", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью Бектемир металл конструкциялари
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил завод общества с ограниченной ответственностью "Бектемир металл конструкциялари"

Была отмечена необходимость создания проектной группы, превращения предприятия в промышленный кластер по опыту европейских стран, в частности Германии.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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