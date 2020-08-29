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Шавкат Мирзиёев осмотрел новые станции метрополитена

Пресс-служба президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200829/14865733/Shavkat-Mirziev-osmotrel-novye-stantsii-metropolitena.html

На реализацию проекта по возведению станций "Юнусабад" и "Туркестан" было выделено $103,8 миллиона.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев вместе с представителями государственных и общественных организаций, ветеранов труда ознакомился с работой по введению в строй новых объектов транспортной инфраструктуры, дорог и предприятий в городе Ташкенте. Об этом сообщают в пресс-службе президента. 

Первым пунктом назначения стала Юнусабадская линия метрополитена. Шавкат Мирзиёев проехал поездом от станции "Бадамзар" до новой станции "Туркестан". На конечной остановке он провел подробный осмотр. 

"Эта линия придаст скорость всему. И передвижению, и экономике, и жизни", - подчеркнул глава государства.

Специалисты предоставили президенту информацию о процессе строительства и использованных технологиях. Отмечено, что 850-метровый отрезок линии проходил через участок с грунтовыми водами, преодоление которого ранее считалось невозможным. Однако в новом проекте удалось применить немецкую технологию с использованием железобетонных тюбингов, поэтому водоносный пласт был успешно преодолен.

Пресс-служба президента
Глава государства осмотрел станцию "Юнусабад"
"Построить эту дорогу было непросто. Мы нашли средства, привлекли специалистов из-за рубежа и детально отработали проект. На строительство ушло два года. Самое важное, это недорогой, безопасный и удобный вид транспорта", - заявил Шавкат Мирзиёев. 
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев дал советы строителям метро в Ташкенте

Согласно данным пресс-службы, на реализацию проекта по возведению станций "Юнусабад" и "Туркестан" было выделено $103,8 миллиона. После официального открытия они смогут обслуживать до 7,5 тысячи пассажиров в сутки.

Напомним: в соответствии с постановлением президента строительство продолжения Юнусабадской ветки метро началось еще в ноябре 2016 года. За это время президент несколько раз приезжал на объект и знакомился с ходом работ.

Теги:
Ташкент, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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